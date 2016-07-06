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    ЦСКА отказался платить Широкову 950 тысяч в год

    ЦСКА не намерен продлевать соглашение с хавбеком Романом Широковым по причине финансовых требований 35-летнего игрока. Капитан сборной России хочет заработать в течении следующего сезона 950 тысяч евро, однако руководство армейского клуба считает эту сумму несоответствующей демонстрируемому уровню игры полузащитника.

    Напомним, Широков перебрался в стан красно-синих зимой нынешнего года, заключив контракт на шесть месяцев с возможностью продления еще на сезон. В весенней части РФПЛ он принял участие в восьми поединках, записав на свой счет две голевые передачи.

    Источник: Известия

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    06.07.2016 01:35
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 июля 2016, 17:09

      а мудка зарплата 720 тыщ, по ведомости правда...

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 6 июля 2016, 11:22

      после провального евро аппетиты широкова выглядят несколько завышенными.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 6 июля 2016, 10:44

      Единственный клуб Рфпл который сам зарабатывает и не ведет политику крупных зарплат, и противостоит таким магнатам как газпром, лукойл, ржд, они то и испортили лигу своими зарплатами

      -2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 6 июля 2016, 10:33

      Ещё и евро... За что ?? За протирание лавки...!?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 6 июля 2016, 10:32

      Правильно, надо снижать планку зРяплат футболёрам...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 6 июля 2016, 10:26

      Да пусть вложится в бизнесс, больше заработает....)))

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 6 июля 2016, 09:52

      ну иправильно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 6 июля 2016, 09:49

      Вроде на пару минут за сборную выходил и за тренера мамаю в бубен дал, а продлевать не хотят. Вот незадача)))

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      Рейтинг: +113

      df44 6 июля 2016, 09:33

      Он в своем уме? Интересно кто ему столько заплатит?

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      Рейтинг: +365

      yaran56 6 июля 2016, 09:31

      Жаль, что отказали, он ведь попросил ведь только минимальную сумму. Практически надо было удвоить требование, плюс за игру в сборной, плюс за капитанскую повязку. А так своим без вниманием к его минимальным требованиям мы потеряем великого игрока современности.

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