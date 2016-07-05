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    Кержаков требует от «Зенита» двухлетний контракт без существенного понижения зарплаты

    «Зенит» не может пока достичь договоренности с нападающим Александром Кержаковым по поводу нового контракта. 33-летнего игрока не устраивает вариант, предлагаемый петербургским клубом – соглашение на один год с понижением заработной платы.

    Сообщается, что форвард хочет подписать договор сроком на два года и без значительных потерь в финансовом плане. Сегодня Кержаков вместе с сине-бело-голубыми отправился на второй сбор команды, который пройдет в Швейцарии.

    Напомним, вторую половину минувшего сезона воспитанник «Зенита» провел на правах аренды в «Цюрихе», в составе которого принял участие в 19-ти матчах, отметившись семью голами.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.07.2016 23:11
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +11227

      alp 6 июля 2016, 15:45

      не думаю, что Саша в том положении, чтобы требовать. Скорее всего, идут переговоры и поиск компромисса. А "требуют" в статью ввинтил какой то московский псевдожурналист

      1
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      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 6 июля 2016, 13:33

      у наших игроков ондо на уме- бааблоо..Саша ты никчёмен уже какие тебе деньги..

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 6 июля 2016, 09:19

      Из реальности выпал,что-ли Керж?

      2
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 6 июля 2016, 07:00

      Слушай а не плохо за Цюрих 7 мячей забить . И это в 33 года

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 6 июля 2016, 06:12

      вот что значит людишки в зинаиде,недавно только надеялся чтобы контракт продлили,а теперь уже требует...видимо у коней поболе мозгов,широкова готят сразу,знают что если подпишут,то жди беды

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 6 июля 2016, 03:12

      иуда

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      Рейтинг: +215

      iuda > отдай мои вещи 6 июля 2016, 09:10

      Я ужо здеся

      4
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 6 июля 2016, 01:38

      Он еще и требует...

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > mutabor0992 6 июля 2016, 05:13

      имеет право. Получше чем всякие дзюбы будет, не смотря на возраст.

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      Рейтинг: +211

      Voltiz 6 июля 2016, 01:20

      Глядя на статистику Кержа ,много он уже не забьёт , ~20 матчах 6-7 мячей может.Да и подносчика снарядов в команде ,как Халка 18 голевых передач в чемпионате 2015/2016 ,тоже нет. Спрашивается чего набивать себе цену ) 33 года уже .

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 июля 2016, 00:46

      оборзел

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      Рейтинг: +523

      Грыззь 6 июля 2016, 00:21

      Он ещё и требует!!!

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