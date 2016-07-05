Кержаков требует от «Зенита» двухлетний контракт без существенного понижения зарплаты

не думаю, что Саша в том положении, чтобы требовать. Скорее всего, идут переговоры и поиск компромисса. А "требуют" в статью ввинтил какой то московский псевдожурналист
«Зенит» не может пока достичь договоренности с нападающим Александром Кержаковым по поводу нового контракта. 33-летнего игрока не устраивает вариант, предлагаемый петербургским клубом – соглашение на один год с понижением заработной платы.
Сообщается, что форвард хочет подписать договор сроком на два года и без значительных потерь в финансовом плане. Сегодня Кержаков вместе с сине-бело-голубыми отправился на второй сбор команды, который пройдет в Швейцарии.
Напомним, вторую половину минувшего сезона воспитанник «Зенита» провел на правах аренды в «Цюрихе», в составе которого принял участие в 19-ти матчах, отметившись семью голами.