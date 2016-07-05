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    Кокорин будет отправлен в «Зенит-2» и оштрафован

    Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин будет отправлен во вторую команду за свой поступок во время отпуска. Кроме того, на игрока будет наложен штраф, сумма которого пока неизвестна.

    Напомним, Кокорин на пару с партнером по национальной команде Павлом Мамаевым «зажигали» в одном из ночных клубов Монте-Карло, где угостили всех присутствующих шампанским на сумму 250 тысяч евро. Ранее сообщалось, что хавбек «Краснодара» также был переведен в молодежную команду «быков».

    Источник: Р-Спорт

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    05.07.2016 20:09
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +345

      zadira56 6 июля 2016, 05:59

      В контрактах игроков есть пункт о недопущении дискредитации имиджа клуба.

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 6 июля 2016, 05:22

      Не понимаю этого бреда! ЗА ЧТО? Он что на поле бухал? или на тренировке? Или на сборах? Что за чушь происходит? Они отдыхали в свое личное свободное время и тратили свои личные деньги!! Теперь может и за покупки дорогих машин будем в дубль перевожить? Пусть на ТАЗах ездят, ага? Им что теперь боярку пить что ли? Галицкий и Милер меня разочаровали. Всегда думал, что Галицкий адекватный. Ох как я ошибался. С каждый днем все больше и больше удивляюсь происходящему в российском недофутболе

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Алексей1988 6 июля 2016, 10:14

      Странно, что ты удивляешься. Есть имидж клуба, так, что Галицкий
      вполне адекватно поступает.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 июля 2016, 00:18

      Кокорин, видимо, очень испугается наказания? Скоро начинается ЧР и его мгновенно вернут в основу.

      -1
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      Рейтинг: +208

      Rockstody 6 июля 2016, 00:18

      Пусть там и сидит,а лучше в зените 3,пока не продадут в какой нибудь "пердожопинск"

      3
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      Рейтинг: +45

      ск122 6 июля 2016, 00:04

      Владелец клуба в Монте-Карло заступился за футболистов сборной России.
      Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Владелец клуба TWIGA.

      ".... Эти два парня, А.Кокорин и П.Мамаев, пришли на ужин со своими женами. В клубе была частная вечеринка, устроенная какими-то россиянами. Они узнали А.Кокорина и П.Мамаева и в знак уважения начали передавать за их стол бутылки шампанского и попросили диджея сыграть Гимн России..."

      Видимо за фееричную игру благодарили.

      2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 июля 2016, 23:39

      .....похоже голубки действительно свадебку сыграли...советую вспомнить события 4-х летней давности http://www.sports.ru/tribuna/blogs/socialfootball/403100.html.....

      1
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 5 июля 2016, 23:16

      В Сибирь ушлепков снег чистить.

      3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 июля 2016, 23:02

      Козлы отпущения найдены

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 5 июля 2016, 22:09

      хорошо ребят... в зборной они ни кто!!! и пофиг в принципе на них!!!
      но меня задевает один вопрос - какого х.. они обязаны перед кем то отчитываться за свой отпуск???! это их личная жизнь! и совсем не важно, что они спустили бабки нажитые российским футболом!!!! это их личная жизнь!!! так может пусть клуб начнет пересчет вытраханых ими баб!!! интересно! вот тут я на стороне мамая и кокоры!!!

      -2
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      Рейтинг: +148

      grafff 5 июля 2016, 22:02

      вспомнил про этих двоих поговорку:::::::::: Поле вижу, мяч держу!!!!! На скамеечке сижу!!!!!!

      3
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