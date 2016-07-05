Колосков: «В России даже на 16 команд не хватает квалифицированных футболистов. Их просто нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свою точку зрения о развитии российского футбола, отметив нехватку квалифицированных игроков.

«Идея тогда становится материальной силой, когда овладевает массами. Сейчас не надо искать усиления деятельности футбольных организаций в каких-то структурных изменениях. У нас реально даже на 16 команд не хватает квалифицированных футболистов. Их просто нет. Если мы хотим и дальше разводить нищету, то можно делать и 18, и 20 команд. От этого не будет никакого толка.

Надо заниматься качеством, а не количеством. У нас есть Академии футбола, практически у каждой команды РФПЛ. Есть также и специализированные школы, вторые составы, дублирующие составы, молодежные составы, а качества по-прежнему нет», – сказал Колосков.