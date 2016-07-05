Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колосков: «В России даже на 16 команд не хватает квалифицированных футболистов. Их просто нет»

Колосков: «В России даже на 16 команд не хватает квалифицированных футболистов. Их просто нет»

5 июля 2016, 13:46
14

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свою точку зрения о развитии российского футбола, отметив нехватку квалифицированных игроков.

«Идея тогда становится материальной силой, когда овладевает массами. Сейчас не надо искать усиления деятельности футбольных организаций в каких-то структурных изменениях. У нас реально даже на 16 команд не хватает квалифицированных футболистов. Их просто нет. Если мы хотим и дальше разводить нищету, то можно делать и 18, и 20 команд. От этого не будет никакого толка.

Надо заниматься качеством, а не количеством. У нас есть Академии футбола, практически у каждой команды РФПЛ. Есть также и специализированные школы, вторые составы, дублирующие составы, молодежные составы, а качества по-прежнему нет», – сказал Колосков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
опус 2
1467716958
Их даже на восемь нехватает
Ответить
yorgenbarenz
1467717394
За какой такой хрен тебя,тогда,почётным именуют?Может,ты-агент западных спецслужб?
Ответить
трениришко
1467717461
а что ты для этого сделал
Ответить
nemolod
1467717943
Да уж,Академий футбола полно,только футбольные игроки почему-то без академического футбольного образования:ни дриблинга,ни стандартов,ни скорости не видно!
Ответить
Garrincha58
1467725052
одни принимают лимит тут же другие говорят это не будет работать теперь приняли закон о болельщиках тут же говорят не будет эффективности раньше перешли на осень -весна толку опять ноль так вот чтобы не приняли у нас все через ЖООООПУ и еще хотят создать команду в Сочи а зачем кому она нужна а стадионы строят а кто потом туда придет в Волгограде Калининграде Нижнем Новгороде там и команд то нет и опять все через одно место до гланд достает
Ответить
Garrincha58
1467725338
спросите у большинства россиян зачем нам футбол а именно вот такой футбол и я уверен на 100 проц. все ответят нам не нужен такой футбол а какие бабки тратятся и все впустую а по всей стране разруха медицина ЖКХ дороги сельское хоз-во в полном запустении вот куда надо вкладывать ресурсы а не на ЧМ
Ответить
FaTeK1945ru
1467728129
...а я думал,что Колосков давно умер...
Ответить
Каратель помойников
1467728827
так вы же сами делаете чтобы из талантливой молодёжи вырастали всякие кокорины
Ответить
ZhenjaSAB
1467730444
Нищей России сейчас футбол вообще не нужен.
Ответить
river31
1467732221
В Исландии, по статистике, 100 проф. футболистов и 23 из них были на Евро. В России - грустно...
Ответить
Главные новости
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
1
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
14:21
2
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
Все новости
Все новости
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
2
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
2
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
5
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
10
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Пономарев высказался о будущем Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
5
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
10
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
5
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+