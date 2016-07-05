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    Колосков: «В России даже на 16 команд не хватает квалифицированных футболистов. Их просто нет»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свою точку зрения о развитии российского футбола, отметив нехватку квалифицированных игроков.

    «Идея тогда становится материальной силой, когда овладевает массами. Сейчас не надо искать усиления деятельности футбольных организаций в каких-то структурных изменениях. У нас реально даже на 16 команд не хватает квалифицированных футболистов. Их просто нет. Если мы хотим и дальше разводить нищету, то можно делать и 18, и 20 команд. От этого не будет никакого толка.

    Надо заниматься качеством, а не количеством. У нас есть Академии футбола, практически у каждой команды РФПЛ. Есть также и специализированные школы, вторые составы, дублирующие составы, молодежные составы, а качества по-прежнему нет», – сказал Колосков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.07.2016 13:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2229

      river31 5 июля 2016, 18:23

      В Исландии, по статистике, 100 проф. футболистов и 23 из них были на Евро.
      В России - грустно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 5 июля 2016, 17:54

      Нищей России сейчас футбол вообще не нужен.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 5 июля 2016, 17:27

      так вы же сами делаете чтобы из талантливой молодёжи вырастали всякие кокорины

      1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 5 июля 2016, 17:15

      ...а я думал,что Колосков давно умер...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2016, 16:28

      спросите у большинства россиян зачем нам футбол а именно вот такой футбол и я уверен на 100 проц. все ответят нам не нужен такой футбол а какие бабки тратятся и все впустую а по всей стране разруха медицина ЖКХ дороги сельское хоз-во в полном запустении вот куда надо вкладывать ресурсы а не на ЧМ

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2016, 16:24

      одни принимают лимит тут же другие говорят это не будет работать теперь приняли закон о болельщиках тут же говорят не будет эффективности раньше перешли на осень -весна толку опять ноль так вот чтобы не приняли у нас все через ЖООООПУ и еще хотят создать команду в Сочи а зачем кому она нужна а стадионы строят а кто потом туда придет в Волгограде Калининграде Нижнем Новгороде там и команд то нет и опять все через одно место до гланд достает

      1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 5 июля 2016, 14:25

      Да уж,Академий футбола полно,только футбольные игроки почему-то без академического футбольного образования:ни дриблинга,ни стандартов,ни скорости не видно!

      4
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > vvv246 5 июля 2016, 16:32

      Что бы попасть в команду мастеров, родители пацана должны принести круглую сумму, тем кто это решает. Вот и играют не самые талантливые, а те кто может занести. И это в каждом приличном виде спорта у нас в России. Вся система на столько прогнила, что дальше некуда.

      5
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      Рейтинг: +527

      трениришко 5 июля 2016, 14:17

      а что ты для этого сделал

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 июля 2016, 14:16

      За какой такой хрен тебя,тогда,почётным именуют?Может,ты-агент западных спецслужб?

      6
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 5 июля 2016, 14:15

      Надо заниматься качеством, и тренеры пока есть, и условия имеются, но некому возглавить этот процесс. Мутко, господа. Поэтому профессиональных футболистов у России не будет.

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