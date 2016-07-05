Шпрыгин: «Для каждого фаната будет создана индивидуальная карта, fаn-ID»

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин дал оценку изменениям в законодательстве, согласно которым билеты на спортивные мероприятия будут продаваться по документам, удостоверяющим личность.

«Считаю, что будет совершенно необязательно предъявлять паспорт на постоянной основе. Для каждого создадут индивидуальную карту, fаn-ID, с действием в рамках общей базы по всей Европе и России. Это и будет паспортом болельщика. При помощи этой карты зритель сможет пройти на стадион, оплатив билет, купить что-то в буфете и даже приобрести атрибутику любимого клуба.

Но вряд ли такое изобретение поможет значительно уменьшить количество беспорядков. База нарушителей будет находиться в открытом доступе на сайте МВД. Наверное, это сделано умышленно: некая доска позора для нарушителей правопорядка», – сказал Шпрыгин.