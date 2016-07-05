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    Аленичев: «По-прежнему допускаем много брака в игре»

    Наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев обсудил с командой последний контрольный матч против словенского «Рудара» (2:1).

    «Вчера допустили слишком много брака в игре. Непозволительно много потерь. Это было нашей бедой в чемпионате и пока остается. Нужно от этого избавляться.

    Главное, что все живы-здоровы. Завтра у нас еще один матч (с хорватской «Истрой-1961»). Промес и Попов проведут по 45 минут, а те, кто выходил вчера на час – по полчаса, и наоборот», – заявил Аленичев, общаясь с командой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2016 10:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      росс 5 июля 2016, 12:31

      Дай Бог, чтобы не сорвались трансферы Диарра и Гренье. Игроки техничные, умеющие выложить мяч на ногу игроку. Таких явно не хватало в прошлом сезоне команде. Как надоели эти Пустые Помойные Бидоны со своим дебильным рассуждением. По уму Бидон напоминает первоклассника - двоечника.

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