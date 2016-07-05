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    У Роналду в «Реале» появился собственный врач

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду получил персонального врача в клубе. Как сообщает источник, именитый португалец выразил недовольство докторами «сливочных», а вопрос о персональном враче он выдвинул как одну важных предпосылок продления действующего соглашения.

    Есть информация, что такое поведение не осталось без внимания тренерского штаба. Известно, что команду собираются покинуть все семь физиотерапевтов.

    Ранее сообщалось, что «Реал» готов продлить контракт с португальцем до 2020 или 2021 года.

    Источник: AS

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    05.07.2016 10:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +284

      Kano 6 июля 2016, 15:03

      Да у многих есть свои физиотерапевты, но больше просто сами платят им, а не как тут. По крайней мере Дрогба пишет своей автобиографии так.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 июля 2016, 15:29

      Поясните мне, появился или появилась-это две большие разницы, как говорят в одном небезызвестном городе...

      0
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 5 июля 2016, 13:30

      Проктолог

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 5 июля 2016, 13:18

      Скоро личную команду себе соберёт совсем от денег с ума съехал.

      -1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 5 июля 2016, 12:12

      Не корешь ли это из Марокко?

      -1
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