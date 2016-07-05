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    Бэйл: «Помним про сказочные примеры успехов Дании и Греции»

    Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил, что в финале Евро-2016 он бы хотел сыграть с немцами. Напомним, что валлийцы дошли до полуфинала турнира, где им предстоит сыграть с португальцами. Встреча пройдет 6 июля. Вторую пару полуфиналистов составили Франция и Германия.

    «Помню, как Тони Кроос говорил, что сборную Уэльса на Евро-2016 ждут только три матча. Поэтому было бы неплохо встретиться с ним в финале. Мы превзошли ожидания болельщиков, и понимаем это. Но мы верим в большее, ведь есть сказочные примеры успехов Дании и Греции. Так почему бы не замахнуться на титул и нам?», – сказал он.

    Источник: FourFourTwo

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    05.07.2016 09:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 5 июля 2016, 13:31

      Бревно в ободке ты бэйл.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 5 июля 2016, 12:09

      Удачи вам,финала вы достойны больше чем португальцы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 5 июля 2016, 09:26

      Задавите Кристинку на поле

      1
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