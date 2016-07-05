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Арбитражный суд может обязать «Барселону» выплатить 47 миллионов

5 июля 2016, 07:11
3

«Барселона» вскоре может понести серьезные финансовые убытки. Источник сообщает, что каталонцы должны выплатить испанским властям около 47 миллионов евро.

Арбитражный суд постановил, что каталонский клуб обязан отменить продажу 25 гектаров земли в районе Кан Ригалт.

«Сейчас нужно не искать правых и виноватых, а попытаться выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Финансовый менеджмент клуба ищет различные варианты, так же как и наши юристы», — рассказали в клубе.

Если решение суда останется в силе, то «Барселоне» придется вернуть 35,4 миллиона евро, полученные от этой сделки, а также различные проценты.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона
Комментарии (3)
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Rorschach krym
1467716381
Более 6 часов этой новости и недоСУЖили исправить ошибку
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Diesel133
1467730467
суЖ ахахах)))
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Luis Figo
1467736744
да ладно, что то власти Испании только Барселону штрафует!!!
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