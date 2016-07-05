Арбитражный суд может обязать «Барселону» выплатить 47 миллионов

«Барселона» вскоре может понести серьезные финансовые убытки. Источник сообщает, что каталонцы должны выплатить испанским властям около 47 миллионов евро.



Арбитражный суд постановил, что каталонский клуб обязан отменить продажу 25 гектаров земли в районе Кан Ригалт.



«Сейчас нужно не искать правых и виноватых, а попытаться выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Финансовый менеджмент клуба ищет различные варианты, так же как и наши юристы», — рассказали в клубе.



Если решение суда останется в силе, то «Барселоне» придется вернуть 35,4 миллиона евро, полученные от этой сделки, а также различные проценты.