Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Мы еще не совсем в ЛЧ, но даже сейчас ситуация у нас лучше, чем у «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями перед началом работы с новым клубом.

    «Я не беспокоился. Я собирался в Манчестер, потому что не намерен сидеть дома. Но нужно внести ясность: мы пока еще не совсем в Лиге чемпионов. Хотя даже сейчас ситуация у нас лучше, чем у «Манчестер Юнайтед», – сказал Гвардиола.

    Также наставник назвал правильным решение бывшего главного тренера «Манчестер Сити» Стюарта Пирса не приглашать его в клуб в качестве игрока в 2005 году.

    «Должен признаться, что Стюарт Пирс был прав, потому что я бы приехал сюда в возрасте 33–34 лет – катастрофический возраст для игрока. Не брать меня было умным решением.

    Я мечтал поиграть в АПЛ. Он предложил мне шестимесячный контракт, но мне пришлось бы перевозить всю семью, и мы решили, что не стоит этого делать. И если проанализировать мое тогдашнее физическое состояние, то это было правильное решение».

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2016 01:55
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 5 июля 2016, 14:41

      просто удачно отскочили в лч. по факту - очков оинаково было в апл, по мячам проходит сити, по личным встречам МЮ, так что это тупо отскок для сити, не более.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 5 июля 2016, 10:16

      Ого... Даже МЮ затронул. Ну Пеп держись.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      dak180990 5 июля 2016, 09:56

      Причём тут МЮ? По моему этот мудак решил дразнить нашего Моура!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11