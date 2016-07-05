Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» примет на себя управление строящимся стадионом

    Управление стадионом, который строится на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, перейдет к «Зениту».

    Сообщается, что такое решение было принято на встрече между главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером и губернатором Георгием Полтавченко. При этом источник не уточняет сроки передачи арены под клубное управление: это может произойти как после сдачи объекта в эксплуатацию, так и после завершения работ генеральным подрядчиком.

    После передачи стадиона «Зенит» сможет получать деньги за проведение там концертов и должен будет финансировать полноценную эксплуатацию арены как коммерческого объекта, а также перечислять городу платежи за аренду.

    Ранее инспекция ФИФА высказывала претензии по поводу отсутствия у строящегося стадиона управляющей компании.

    Источник: Fontanka.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2016 00:29
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 5 июля 2016, 07:47

      какую то новую схему придумали как гос бюджет разворовывать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Каратель 5 июля 2016, 09:37

      Ничего нового. Арендуешь за 5 копеек, сдаешь в субаренду за 6. С концертников черным налом собираешь и пилишь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 5 июля 2016, 04:04

      Зенит примет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 5 июля 2016, 03:39

      Правильно. А по субботам пусть всем клубом крышу латают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 5 июля 2016, 00:40

      Это требовалось международными правилами, и давайте относиться к этому решению как к сугубо технической формальности.

      Теперь у Зенита два собственных стадиона - один просто мирового класса и второй - элитного, эксклюзивного.

      На фоне московских, десятилетиями бомжующих клубов, играющих кто по временно арендованным аренам - кто вообще за пределами Московского мегаполиса, Зенит имеет надёжную базу своей деятельности.

      Теперь в ответ ждём момента, когда взбалмошный Федун выгонит ненавидящий своего владельца Спартак на улицу и начнёт со Спартака брать громадную арендную плату за право вступить хоть ножкой на арену, которой владеет брат Федуна.

      Ничтожный краснобелый клуб идёт к своему жалкому и недостойному завершению жизненного цикла.

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11