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    Гвардиола: «Я приехал в АПЛ, потому что люди говорят, что я не смогу к ней адаптироваться»

    Новый главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что мотивировало его принять предложение английского клуба.

    «Говорят, что Пеп не сможет адаптироваться к английскому футболу – вот почему я здесь. Хочу попробовать сделать это.

    Кто-то уверен, что все пройдет хорошо; кто-то говорит, что привычный мне футбол в АПЛ невозможен. Я сказал себе: «Почему нет? Почему бы не поехать туда и не попытаться?». Это большой вызов.

    Во всех моих командах мне удавалось увлечь игроков своими идеями, и здесь должно произойти так же. Когда это случится, все станет легко», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    05.07.2016 00:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 5 июля 2016, 10:36

      Гвпрдиола,ты не сможешь адаптироваться к РФПЛ!
      Ну что ждём?))

      1
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 5 июля 2016, 09:38

      Чемпионскую Баварию уничтожил раз,прийди в сильнейший клуб с огромным бюджетом и составом показать свои идеи мудило это два,хотя бы из Эвертона сделай чемпиона со своими идеями....

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 5 июля 2016, 07:17

      для начала ньюкасл взял бы и сделал из него чемпиона тогда ты был бы супер ПЕП

      1
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 5 июля 2016, 06:35

      Чемпионат выйграть наверное получится, а вот в ЛЧ будет тяжело.

      0
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