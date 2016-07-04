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    Кержаков: «Внесение изменений в закон «О болельщиках» – необходимая мера в нашей стране»

    Нападающий Александр Кержаков, который находится в расположении «Зенита», прокомментировал изменения в статье 20 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Напомним, теперь продажа билетов на спортивные мероприятия будет осуществляться по паспорту.

    «Я считаю, что внесение изменений в закон «О болельщиках» – необходимая мера в нашей стране для того, чтобы снизить уровень беспорядков, которые чинят некоторые фанаты на стадионах.

    Но я думаю, что эта поправка будет носить временный характер, так как она вызовет ряд сложностей и неудобств. Например, большие очереди при входе на стадион. Мне не очень понятно, как на арену сможет попасть, скажем, 13-летний зритель.

    Подписание закона стало вынужденной, но правильной мерой. Необходимо как-то навести порядок. О себе могу сказать, что я не перестану посещать спортивные соревнования из-за того, что на входе необходимо предъявить паспорт. Ведь футболисты тоже проходят контроль перед тем как выйти на поле», – сказал Кержаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2016 21:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 4 июля 2016, 23:59

      13-летних зрителей будут пропускать только по паспорту того родителя, в чей паспорт он вписан. Обычно это мама. Так сформируется новый мирный контингент на наших стадионах - женщины с детьми. Особенно это будет очень полезно для обогащения детского лексикона. Ведь на соседних трибунах будут по-прежнему сидеть Ландскроны и Фратрии.

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