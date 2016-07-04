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    Бэйл: «То, что Роналду делает вне поля, – это его личная жизнь»

    Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением о своем одноклубнике и нападающем команды Португалии Криштиану Роналду. Напомним, Уэльс и Португалия сыграют в полуфинале Евро-2016.

    «Дело не в нас двоих. Играть будут не два футболиста, а две сборные, 11 на 11. Роналду – фантастический игрок, и все знают, на что он способен, но мы говорим о том, на что способны мы как команда», – сказал Бэйл.

    Также валлиец прокомментировал поступок Роналду, выбросившего в озеро микрофон журналиста.

    «Я уверен, что у него были причины так поступить. Мы хорошо ладим в «Реале», играя вместе. То, что он делает вне поля, – это его личная жизнь».

    Источник: Twitter

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    04.07.2016 20:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +89

      Serg--015 5 июля 2016, 20:12

      Иллюстрация западной толерантности.

      0
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 5 июля 2016, 18:28

      Вот это профессионально сказал...А у нас раздули из -за шампанского - да какая разница сколько Кокорин и Мамаев его купили!?!?!?! у них отпуск!!!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > AtticusFinch 5 июля 2016, 23:32

      От чего они устали ? Нечего не делая! Бардак в руководстве футбола , им отдыхать нечего они еще нечего не сделали чтобы так бухать !

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      Рейтинг: +21

      муДко или МуДко 5 июля 2016, 17:39

      если бы вместо микрофона сб. россии была бы, КР на золотой стадион претендовал бы...

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