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  • На жителя Севастополя заведено уголовное дело за разжигание ненависти к болельщикам «Спартака»

На жителя Севастополя заведено уголовное дело за разжигание ненависти к болельщикам «Спартака»

4 июля 2016, 19:32
47

Житель Севастополя Виталий Славиковский предстанет перед судом за разжигание ненависти к болельщикам «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт городской прокуратуры.

По мнению следствия, сообщения, опубликованные Славиковским на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», носили агрессивный характер и содержали ненормативную лексику.

«Его высказывания были направлены на возбуждение ненависти к болельщикам футбольного клуба «Спартак» и к группам лиц по признаку национальности. Прокуратура Нахимовского района утвердила обвинительное заключение по делу Славиковского. Дело направлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу», – сказано в сообщении прокуратуры.

Славиковского обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ. Максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (47)
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Обер-КанцлерЪ
1467650925
Жесть, скоро такие новости комментировать станет не безопасно! Или уже стало?
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ljrljr0505
1467651795
главное в конце добавить: я был дружелюбен и вежлив. А никакой невисти нет. Подумаешь не любят краснобелых в севастополе. Ну и что? их везде не любят так что теперь всех сажать?
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андрей андреев
1467653577
Кстати,сегодня Путин отменил уголовную ответственность за побои,только штраф.Короче,не пишите-сразу в рожу
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Антибиотик
1467654637
Это наши севастопольские правохранители обалдели и решили раздуть дело и "засветиться." Позорники, лучше бы с преступностью боролись, каждый день в Севастополе по 8-14 квартир грабят среди белого дня, а раскрываемости ноль. Дело выеденного яйца не стоит, пусть пацан извинится прилюдно + штраф в пользу государства и это максимум.
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mgordeev
1467657531
Комментарии аккаунта "зенит всея руси" или как-то так будут? прям жду.
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ФК Зенит всея Руси
1467664545
А остальных 135 миллионов россиян, стало быть, пока что временно оставили на свободе?
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ФК Зенит всея Руси
1467665053
Сейчас пропагандировать против Спартака и разжигать против Спартака ненависть - как-то уже, будем откровенны, запоздало. Эту краснобелую херню следует просто закрыть и распустить, безо всякой ненависти и агитации. Заявляю это с огромным миролюбием и бесконечной доброжелательностью.
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ФК Зенит всея Руси
1467667427
Так-так. Подождал немного, перечитал ветку. Что мы имеем? Сперва спартачи, как серые мышки в отсутствие хищного кота-хозяина, вылезают из своих мокрых спартаковских щелей и просят меня высказаться -- а когда я появляюсь и пишу пару фраз -- каждый спартач торопится сдриснуть, скрыться обратно в своей уютной сырой щели, и не показывать оттуда своих мокрых дрожащих хвостиков. Жалкое зрелище. Слабость и бессилие спартачей в принципе не способны вызывать "ненависть" о которой говорит данная статья. А вот брезгливость и презрение -- безусловно. - Никто не в курсе, не придумана ещё уголовная статья за брезгливость к Спартаку? Тогда до встреч в эфире. У меня не раз найдётся, чем ещё вас порадовать, краснобелые ничтожества. ВЫ СПАРТАК -- И ВЫ ГOBHO.
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Диктор
1467697966
Ребят миллион раз уже писал -не обращайте внимание на этого обделенного жизнью Зенитовское ч.м.о -человек мазохист вы же видите-ему нравится когда вслед ему толпа кричит пидо.раз .Пусть пованивает потихоньку и увидя что на него не реагируют он сам испарится-не надо лететь на него как мухи на гав.но.
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REDWHITE_
1467699620
БОМЖАТНИК, ОН И В АФРИКЕ БОМЖАТНИК
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