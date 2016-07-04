На жителя Севастополя заведено уголовное дело за разжигание ненависти к болельщикам «Спартака»

Житель Севастополя Виталий Славиковский предстанет перед судом за разжигание ненависти к болельщикам «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт городской прокуратуры.

По мнению следствия, сообщения, опубликованные Славиковским на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», носили агрессивный характер и содержали ненормативную лексику.

«Его высказывания были направлены на возбуждение ненависти к болельщикам футбольного клуба «Спартак» и к группам лиц по признаку национальности. Прокуратура Нахимовского района утвердила обвинительное заключение по делу Славиковского. Дело направлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу», – сказано в сообщении прокуратуры.

Славиковского обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ. Максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы.