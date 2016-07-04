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    На жителя Севастополя заведено уголовное дело за разжигание ненависти к болельщикам «Спартака»

    Житель Севастополя Виталий Славиковский предстанет перед судом за разжигание ненависти к болельщикам «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт городской прокуратуры.

    По мнению следствия, сообщения, опубликованные Славиковским на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», носили агрессивный характер и содержали ненормативную лексику.

    «Его высказывания были направлены на возбуждение ненависти к болельщикам футбольного клуба «Спартак» и к группам лиц по признаку национальности. Прокуратура Нахимовского района утвердила обвинительное заключение по делу Славиковского. Дело направлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу», – сказано в сообщении прокуратуры.

    Славиковского обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ. Максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2016 19:32
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    Комментарии23
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 июля 2016, 09:20

      БОМЖАТНИК, ОН И В АФРИКЕ БОМЖАТНИК

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > REDWHITE_ 5 июля 2016, 10:34

      Не реагируй его бугагага говорит за него полностью-не унижайся,не опускайся до его уровня-плебей и в Африке плебей.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 июля 2016, 08:52

      Ребят миллион раз уже писал -не обращайте внимание на этого обделенного жизнью Зенитовское ч.м.о -человек мазохист вы же видите-ему нравится когда вслед ему толпа кричит пидо.раз .Пусть пованивает потихоньку и увидя что на него не реагируют он сам испарится-не надо лететь на него как мухи на гав.но.

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 5 июля 2016, 02:30

      дожились

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 5 июля 2016, 00:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так-так. Подождал немного, перечитал ветку. Что мы имеем?

      Сперва спартачи, как серые мышки в отсутствие хищного кота-хозяина, вылезают из своих мокрых спартаковских щелей и просят меня высказаться -- а когда я появляюсь и пишу пару фраз -- каждый спартач торопится сдриснуть, скрыться обратно в своей уютной сырой щели, и не показывать оттуда своих мокрых дрожащих хвостиков.

      Жалкое зрелище. Слабость и бессилие спартачей в принципе не способны вызывать "ненависть" о которой говорит данная статья.

      А вот брезгливость и презрение -- безусловно.

      -

      Никто не в курсе, не придумана ещё уголовная статья за брезгливость к Спартаку?

      Тогда до встреч в эфире. У меня не раз найдётся, чем ещё вас порадовать, краснобелые ничтожества.

      ВЫ СПАРТАК -- И ВЫ ГOBHO.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 > ФК Зенит всея Руси 5 июля 2016, 03:55

      В психбольницах интернет появился ? Или тебе 9 лет ?

      4
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      ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal > ФК Зенит всея Руси 5 июля 2016, 03:58

      Как мне кажется, ты будешь следующим. 4 года хватит подумать о своем виртуальном героизме.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель > ФК Зенит всея Руси 5 июля 2016, 07:15

      как и ожидалось,гнилое говно тут как тут,ты не родственник этого Виталия Славиковского?или тебя фаны спартаковские опустили?сходи на приём к психиатору,может чего ещё можно сделать

      3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 июля 2016, 23:44

      Сейчас пропагандировать против Спартака и разжигать против Спартака ненависть - как-то уже, будем откровенны, запоздало.

      Эту краснобелую херню следует просто закрыть и распустить, безо всякой ненависти и агитации.

      Заявляю это с огромным миролюбием и бесконечной доброжелательностью.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 4 июля 2016, 23:43

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 4 июля 2016, 23:45

      Основной посыл статьи угадал правильно, но с формой выражения все равно страдаешь.

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 июля 2016, 23:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А остальных 135 миллионов россиян, стало быть, пока что временно оставили на свободе?

      -4
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 4 июля 2016, 23:38

      сбацай еще что-нить

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 4 июля 2016, 23:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ваш запрос не выглядит конкретным.

      Чтобы исполнялись пожелания - необходимо чётко формулировать, чего же именно вам хочется.

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 4 июля 2016, 21:38

      Комментарии аккаунта "зенит всея руси" или как-то так будут? прям жду.

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 4 июля 2016, 22:58

      Скоро все уйдём)))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 4 июля 2016, 20:50

      Это наши севастопольские правохранители обалдели и решили раздуть дело и "засветиться." Позорники, лучше бы с преступностью боролись, каждый день в Севастополе по 8-14 квартир грабят среди белого дня, а раскрываемости ноль. Дело выеденного яйца не стоит, пусть пацан извинится прилюдно + штраф в пользу государства и это максимум.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Антибиотик 4 июля 2016, 21:44

      А кому интересны эти кражи .Кстати,сегодня Путин ещё 1 закон подписал. Кража меньше 5000 не попадает под УК

      0
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 4 июля 2016, 23:24

      Завтра проснётся вся страна, а все деньги на счетах провайдерами похищены (они этим грешат постоянно!). И что? Да ничего... Общая сумма никого не интересует, но мало кто на счетах держит более или менее значительные суммы... "Ловкость рук и никакого мошенничества!" - скажут Чубайс и КО... Они же несут ахинею, что приХватизацию проводили "по закону"... И есть ещё такие, которые им верят... :-)))))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 июля 2016, 20:32

      Кстати,сегодня Путин отменил уголовную ответственность за побои,только штраф.Короче,не пишите-сразу в рожу

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 4 июля 2016, 20:03

      главное в конце добавить: я был дружелюбен и вежлив. А никакой невисти нет. Подумаешь не любят краснобелых в севастополе. Ну и что? их везде не любят так что теперь всех сажать?

      -1
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