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    Александр Кержаков: «Никакого разговора о новом контракте не было»

    Нападающий Александр Кержаков опроверг информацию, согласно которой «Зенит» предложил подписать ему новый контракт.

    «Пока никакого разговора с руководством по поводу нового контракта у меня не было», – сказал Кержаков.

    Напомним, сообщалось об однолетнем контракте. Предыдущий контракт между сторонами истек 30 июня, но футболист отправился с командой на сбор в Австрию. Во второй половине сезона-2015/16 Кержаков на правах аренды выступал за «Цюрих», в составе которого отметился пятью голами в 17 матчах.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.07.2016 13:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 4 июля 2016, 18:20

      Успокойся иуда все денег мало на завод иди или в таксисты больше пользы будит

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 июля 2016, 17:57

      Саша! Всё по плану... Свободным агентом слиняешь... Главное, о звонке ЕЛГ помалкивай... И ещё в этом году в Лиге Чемпионов сыграешь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 4 июля 2016, 14:06

      Шурику надо завязывать с футболом.)
      Пора строить нефтебазу!))

      -1
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