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    Финнбогасон: «Мы нанесли Исландию на футбольную карту мира»

    Форвард сборной Исландии Альфред Финнбогасон поделился своими впечатлениями после четвертьфинала Евро-2016 против Франции (2:5).

    «Обидно так завершать этот фантастический турнир. Мы проиграли этот матч еще в первом тайме. Если бы к перерыву счет был 0:2, то шансы еще оставались. Но мы все равно показали характер во второй половине, это будет уроком для нас.

    Мы нанесли Исландию на футбольную карту мира. Мы получали сообщения со словами поддержки со всего мира и можем гордиться этим выступлением», – заявил Финнбогасон.

    Источник: УЕФА

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    04.07.2016 01:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 июля 2016, 09:59

      Ага,а французы её почти стёрли.Ошиблись,проиграли зарание.Надо было дремучий, злой автобус ставить и отчаянно отбиваться всю игру.Даже при 0-2 надо было строго на контратаке сидеть.Всё равно отловили бы французов раза три-четыре !

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 4 июля 2016, 09:22

      Просто лучшие! Хотелось бы чтобы все сборные так же бились отчаянно

      1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 4 июля 2016, 07:41

      самая лучшая сборная этого че

      0
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      Рейтинг: +10

      Angel1488 4 июля 2016, 03:01

      Очень хотел, чтобы Исландия прошла дальше, но увы (((

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