Тарасов: «Смотрим Евро-2016 и делаем выводы»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Долгопрудным» (7:1).

«Отрабатывали свои различные моменты, схемы. Соперник сегодня позволял это делать, хороший получился спарринг и для нас, и для них.

Уже соскучились по чемпионату. Хочется, чтобы он быстрее начался. Сейчас внимательно следим за Евро, это очень мотивирует. Что-то берем оттуда, делаем выводы», – заявил Тарасов.