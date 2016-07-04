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    Тарасов: «Смотрим Евро-2016 и делаем выводы»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Долгопрудным» (7:1).

    «Отрабатывали свои различные моменты, схемы. Соперник сегодня позволял это делать, хороший получился спарринг и для нас, и для них.

    Уже соскучились по чемпионату. Хочется, чтобы он быстрее начался. Сейчас внимательно следим за Евро, это очень мотивирует. Что-то берем оттуда, делаем выводы», – заявил Тарасов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    04.07.2016 01:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 июля 2016, 15:50

      ....я может быть и поверил ему, если бы это не был набриолиненный бузов!!!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 июля 2016, 09:52

      Делаете выводы? И ты,Тарасов,тоже делаешь выводы?Чем,каким местом?Тот случай с майкой в Турции говорит о многом....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 4 июля 2016, 09:24

      Хороший футбол полезно смотреть)

      1
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 4 июля 2016, 07:02

      не смеши бабушку)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > никита голоян 4 июля 2016, 07:27

      Так бабушка специально шута для этого и наняла

      1
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