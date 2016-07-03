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    Товарищеские матчи. «Спартак» обыграл «Рудар», «Локомотив» разгромил «Долгопрудный»

    «Спартак», который продолжает подготовку к новому сезону, обыграл в товарищеском матче словенский «Рудар» со счетом 2:1. В другом поединке «Локомотив» разгромил «Долгопрудный», забив семь мячей сопернику.

    Товарищеские матчи

    «Спартак» — «Рудар» — 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ананидзе, 24. 2:0 – Промес, 40. 2:1 – Пишек 58.

    Спартак: Песьяков (Максименко, 62), Ещенко (Кутин, 62), Кутепов, Боккетти (Пуцко, 62), Комбаров (Макеев, 62), Ромуло (Леонтьев, 62), Глушаков (к) (Тимофеев, 62), Попов (Зуев, 46), Ананидзе (Зобнин, 62), Промес (Савичев, 46), Зе Луиш (Мелкадзе, 62).

    «Локомотив» – «Долгопрудный» – 7:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хенти, 31. 2:0 – Хенти, 37. 3:0 – Ндинга, 40. 4:0 – Тарасов, 55. 5:0 – Пейчинович, 57. 6:1 – Баринов, 77. 7:1 Лысов, 90.

    Локомотив: Абаев, Янбаев, Логашов (Тугарев, 80), Пейчинович (Рахмонов, 60), Лапшов (Коломейцев, 60), Касаев (Баринов, 60), Тарасов (Галанин, 60), Ндинга (Махатадзе, 60), Миранчук, Майкон (Лысов, 46), Хенти (Серасхов, 68).

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2016 20:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 4 июля 2016, 10:28

      ТОВАРНЯК, ОН В АФРИКЕ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 3 июля 2016, 22:18

      «Спаратк»..такие ошибки ну вы че..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 3 июля 2016, 20:40

      НУ, НУ. ПОСМОТРИМ ЧЕМ ОЧЕРЕДНОЙ СЕЗОН ЗАКОНЧИТСЯ.

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