РФПЛ изменит календарь чемпионата из-за Кубка Конфедераций

РФПЛ изменит календарь сезона-2016/17 из-за проведения в России Кубка Конфедераций.

«Вскоре будет утвержден окончательный вид календаря. К нам поступило несколько обращений от оргкомитета чемпионата мира 2018 года за подписью Алексея Сорокина с просьбой после определенных дат не проводить матчи на аренах, которые задействованы в Кубке конфедераций. Поэтому календарь чуть шлифовался – незначительно, но кое-какие изменения с учетом обращений Минспорта и оргкомитета «Россия-2018» там будут», – заявил глава РФПЛ Сергей Прядкин.

Отметим, последние матчи чемпионата на стадионах, которые примут Кубок Конфедераций, должны были пройти 18 мая 2017 года, а сам турнир стартует 17 июня.