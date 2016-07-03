Фернандес обсудит с руководством ЦСКА вопрос получения российского гражданства

Что-то Мудко со товарищи не забегали по высоким инстанциям,чтобы выдать паспорт гражданина России и Мордовии,как это было с Депардье.Глядишь,сумели бы выйти из группы.
Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что в ближайшее время обсудит с руководством московского клуба вопрос получения российского гражданства.
«Давно не разговаривал о теме гражданства с гендиректором, пока ничего не знаю. В течение пары дней надеюсь поговорить с руководством на эту тему», – сказал Фернандес.
Напомним, ранее сообщалось, что бразилец подал соответствующие документы для оформления паспорта гражданина РФ.