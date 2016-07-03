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    Фернандес обсудит с руководством ЦСКА вопрос получения российского гражданства

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что в ближайшее время обсудит с руководством московского клуба вопрос получения российского гражданства.

    «Давно не разговаривал о теме гражданства с гендиректором, пока ничего не знаю. В течение пары дней надеюсь поговорить с руководством на эту тему», – сказал Фернандес.

    Напомним, ранее сообщалось, что бразилец подал соответствующие документы для оформления паспорта гражданина РФ.

    Источник: ТАСС

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    03.07.2016 15:19
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 июля 2016, 17:46

      Что-то Мудко со товарищи не забегали по высоким инстанциям,чтобы выдать паспорт гражданина России и Мордовии,как это было с Депардье.Глядишь,сумели бы выйти из группы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 4 июля 2016, 00:25

      Правильно, 22 негра и вперёд.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 3 июля 2016, 19:30

      наконец то. а то тот типок из бомжатни с отступными в 40 млн уже посмешил всех

      1
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      ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат > кто там 3 июля 2016, 21:00

      И кто ж такой?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 3 июля 2016, 18:21

      Давно пора, Марио. Помощь и клубу, и нашей стране, где ты уже давно как родной для многих миллионов болельщиков ЦСКА

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 3 июля 2016, 17:07

      Будет хоть один нормальный игрок для сборной

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат > зиргай 3 июля 2016, 21:01

      один в поле не воин, сборной России по футболу нет и до 2018 включительно не будет.

      -2
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