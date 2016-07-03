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    Трансфер Зозули в ПАОК может сорваться

    Переход нападающего «Днепра» Романа Зозули в ПАОК находится под угрозой срыва. Как сообщает портал Sport24, 26-летний игрок сборной Украины выдвинул требование руководству греческого клуба выплатить ему бонус в размере 500 тысяч евро за подписание контракта.

    ПАОК идти на такие условия не намерен, и поэтому трансфер может не состояться. Зозуля, в свою очередь, взял паузу, чтобы рассмотреть предложения от других команд.

    В прошедшем сезоне форвард «Днепра» принял участие в 10-ти встречах УПЛ, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2016 11:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 июля 2016, 12:27

      Мурый хрен.

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