Маскерано: «Я надеюсь остаться в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано заявил, что хочет продолжить выступать за каталонский клуб.

«Надеюсь, что останусь в «Барселоне» еще на много лет. Каждый раз перед началом нового сезона испытываешь предвкушение, и я надеюсь, что наш ждет очередной отличный год», – сказал Маскерано.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Маскерано может продолжить свою карьеру в «Ювентусе».