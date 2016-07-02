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    Маскерано: «Я надеюсь остаться в «Барселоне»

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано заявил, что хочет продолжить выступать за каталонский клуб.

    «Надеюсь, что останусь в «Барселоне» еще на много лет. Каждый раз перед началом нового сезона испытываешь предвкушение, и я надеюсь, что наш ждет очередной отличный год», – сказал Маскерано.

    Напомним, ранее появлялась информация о том, что Маскерано может продолжить свою карьеру в «Ювентусе».

    Источник: Calciomercato

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    02.07.2016 22:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 3 июля 2016, 01:45

      Нам нужен настоящий капитан!Оставайся,Хавьер,а то кто петуху и бабловыклянчивателю в раздевалке мозги вправлять будет.. Больше некому,к сожалению...

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 3 июля 2016, 00:09

      останешься!

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