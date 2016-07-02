Маскерано: «Я надеюсь остаться в «Барселоне»

Нам нужен настоящий капитан!Оставайся,Хавьер,а то кто петуху и бабловыклянчивателю в раздевалке мозги вправлять будет.. Больше некому,к сожалению...
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано заявил, что хочет продолжить выступать за каталонский клуб.
«Надеюсь, что останусь в «Барселоне» еще на много лет. Каждый раз перед началом нового сезона испытываешь предвкушение, и я надеюсь, что наш ждет очередной отличный год», – сказал Маскерано.
Напомним, ранее появлялась информация о том, что Маскерано может продолжить свою карьеру в «Ювентусе».