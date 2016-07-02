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    «Реал» незаконно получил от Мадрида 18,4 миллиона и должен вернуть деньги городу

    В ближайшие дни «Реал» получит от Европейского союза извещение о необходимости вернуть в казну Мадрида 18,4 миллиона евро.

    El Periódico сообщает, что в 1998 году клуб купил у города участок земли за 488 тысяч евро, а затем продал его властям обратно, но уже за 22 миллиона .

    По мнению чиновников ЕС, цена при обратной продаже была искусственно завышена, и «Реал» должен вернуть городу 18,4 миллиона евро.

    В 2013 году в отношении нескольких испанских клубов уже проводились расследования в связи с незаконной помощью со стороны государства.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2016 20:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -186

      Protosser 4 июля 2016, 11:50

      Ну разумеется))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 2 июля 2016, 22:22

      Но будь это в их пользу сказали бы что именно так законно...не зря говорится "человек властвует над человеком во вред ему"

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 2 июля 2016, 21:55

      Власти везде одинаковые, ищат с кого бы денег содрать.

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