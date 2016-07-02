Товарищеский матч. «Краснодар» разгромил «Дружбу»

В товарищеском матче «Краснодар» разгромил «Дружбу» из Майкопа со счетом 6:1. За краснодарцев дважды забивал Вандерсон, по одному разу отличились Шарль Каборе, Сергей Петров, Александр Моргунов и Дмитрий Воробьев. В составе «Дружбы» отличился Амир Конов.

Товарищеский матч

Дружба – Краснодар – 1:6 (1:2)

Голы: 1:0 – Конов (с пенальти), 7; 1:1 – Вандерсон, 12; 1:2 – Каборе, 37; 1:3 – Петров, 60; 1:4 – Моргунов, 72; 1:5 – Воробьев, 74; 1:6 – Вандерсон, 90.