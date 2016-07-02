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    Товарищеский матч. «Краснодар» разгромил «Дружбу»

    В товарищеском матче «Краснодар» разгромил «Дружбу» из Майкопа со счетом 6:1. За краснодарцев дважды забивал Вандерсон, по одному разу отличились Шарль Каборе, Сергей Петров, Александр Моргунов и Дмитрий Воробьев. В составе «Дружбы» отличился Амир Конов.

    Товарищеский матч

    Дружба – Краснодар – 1:6 (1:2)

    Голы: 1:0 – Конов (с пенальти), 7; 1:1 – Вандерсон, 12; 1:2 – Каборе, 37; 1:3 – Петров, 60; 1:4 – Моргунов, 72; 1:5 – Воробьев, 74; 1:6 – Вандерсон, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2016 19:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +84

      FANS86 2 июля 2016, 23:39

      Ещё б с фк кущевка сгоняли. Не уж то не было команды сильнее чем аутсайдер зоны юг?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +508

      triton004 2 июля 2016, 20:04

      А где их великий нападающий?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 2 июля 2016, 19:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Краснодар громко стартует. Неутомимые.

      -4
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