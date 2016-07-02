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    Льорис: «Благодаря расширению формата Евро мы убедились, что нет «маленьких» команд»

    Голкипер сборной Франции Уго Льорис в преддверии матча 1/4 финала Евро-2016 против Исландии назвал сильные и слабые стороны данного соперника.

    – Вы были шокированы победой Исландии над Англией?

    – Она не была случайной. Благодаря расширению формата турнира мы убедились, что нет «маленьких» команд, что у каждой есть достоинства, что они умеют подстраиваться под соперника. У Исландии есть два-три игрока высокого уровня, но прежде всего это сплоченная команда, которая хорошо использует «стандарты». Мы учли чужой опыт, и нас не застигнут врасплох.

    – Что есть у Франции такого, чего нет у Исландии?

    – Больше игроков, которые выступают в топ-клубах, и соответственно больше опыта. Но с начала турнира Исландия, играя в очень простой футбол, давала отпор и Португалии, и Англии. Так что, если мы будем твердить, что сильнее и талантливее, то ничего не выйдет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2016 17:17
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