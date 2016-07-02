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  • Аленичев: «Прекрасно понимаю, что если займу со «Спартаком» пятое место, то работать здесь не буду»

Аленичев: «Прекрасно понимаю, что если займу со «Спартаком» пятое место, то работать здесь не буду»

2 июля 2016, 16:11
26

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

– Каковы ваши ожидания от нового сезона?

– Я по жизни оптимист, поэтому и ожидания оптимистичные. Прекрасно понимаю, что необходимо усиление состава, чем мы с руководством клуба сейчас и занимаемся. В «Спартаке» появятся два-три новичка хорошего уровня, а после этого можно будет говорить и о задачах на сезон. Но уже сейчас могу сказать, что цели гораздо выше, чем в прошлом году.

– Есть ли понимание, что у вас нет права на ошибку?

– Прекрасно понимаю, что если займу пятое место, как в прошлом году, то работать здесь не буду. Но это не говорит о том, что я боюсь. Не боюсь принимать глобальные решения и понимаю, что в мою работу никто не должен лезть. Я смогу решить ту высокую задачу, которая будет поставлена перед командой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (26)
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ivanthebest
1467465818
Дима верим!
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Kareon
1467466219
Лигу европы выиграйте
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ФК Зенит всея Руси
1467466462
Займёшь шестое - а Федун утрётся и даст ещё шанс. Как обычно. Вы оба -- безвольные червяки без чести, и слова своего держать не умеете. Лузеры краснобелые.
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Kos77
1467466594
За место теперь зенька биться будет))
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ФК Зенит всея Руси
1467466862
Работа у него такая. Сейчас межсезонье - и они по должности обязаны раскручивать краснобелых лохов на покупку сезонных абонементов. Так что до начала сезонов спартаковская работа - щедро обещать. Тем более, что ни разу в жизни их собственные болелы (тупые как курицы) к ответу за пустые обещания не призвали.
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polyshuk23
1467468000
тебя быстро там уберут после двух,трех туров неудачно сыграешь или не выйдешь в групповой этап диги европы ,и там ручками помахают тебе ,зря с спортаком связался тренеровал арсенал
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a-rakhmatov
1467468327
Говорить легко........за пятое место еще надо попыхтеть....
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зиргай
1467473875
высокие цели, однако.. Но для Спартака 5 место - потолок
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гнус
1467478447
Не волнуйся Димон! Пятое место не займёшь, максимум- восьмое)))))
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cska-62
1467484039
Да уж... Пятое место ещё нужно заслужить! Да и досидеть в кресле до окончания сезона тоже... Ну а уже потом искать "отмазки": мяч недостаточно круглый, да и ворота почему-то не квадратные, вокруг не враги, а просто "звери"...
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