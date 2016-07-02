Аленичев: «Прекрасно понимаю, что если займу со «Спартаком» пятое место, то работать здесь не буду»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

– Каковы ваши ожидания от нового сезона?

– Я по жизни оптимист, поэтому и ожидания оптимистичные. Прекрасно понимаю, что необходимо усиление состава, чем мы с руководством клуба сейчас и занимаемся. В «Спартаке» появятся два-три новичка хорошего уровня, а после этого можно будет говорить и о задачах на сезон. Но уже сейчас могу сказать, что цели гораздо выше, чем в прошлом году.

– Есть ли понимание, что у вас нет права на ошибку?

– Прекрасно понимаю, что если займу пятое место, как в прошлом году, то работать здесь не буду. Но это не говорит о том, что я боюсь. Не боюсь принимать глобальные решения и понимаю, что в мою работу никто не должен лезть. Я смогу решить ту высокую задачу, которая будет поставлена перед командой.