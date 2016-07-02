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    Аленичев: «Прекрасно понимаю, что если займу со «Спартаком» пятое место, то работать здесь не буду»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

    – Каковы ваши ожидания от нового сезона?

    – Я по жизни оптимист, поэтому и ожидания оптимистичные. Прекрасно понимаю, что необходимо усиление состава, чем мы с руководством клуба сейчас и занимаемся. В «Спартаке» появятся два-три новичка хорошего уровня, а после этого можно будет говорить и о задачах на сезон. Но уже сейчас могу сказать, что цели гораздо выше, чем в прошлом году.

    – Есть ли понимание, что у вас нет права на ошибку?

    – Прекрасно понимаю, что если займу пятое место, как в прошлом году, то работать здесь не буду. Но это не говорит о том, что я боюсь. Не боюсь принимать глобальные решения и понимаю, что в мою работу никто не должен лезть. Я смогу решить ту высокую задачу, которая будет поставлена перед командой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2016 16:11
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 3 июля 2016, 11:40

      Да нет наверное, выше пятого не получится. Остальные места уже забронированы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 июля 2016, 08:28

      Выиграй Лигу Европы и пошли всех в ...зад.
      А там ,глядишь, возьмём и Чемпионат

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 2 июля 2016, 23:27

      Аленичеву удачи . Наверное стоит Дмитрию довериться молодежи , ведь именно они играют в настоящий спартаковский футбол. Быстрый и атакующий.Вспоминаю молодых Цымболаря , Титова,Тихонова,Кечинова . Этот список можно продолжать и продолжать... Быстрые комбинации в короткий пас и сумасшедшая самоотдача . Молодежь - ключ к успеху Спартака.

      1
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > shurik45 4 июля 2016, 09:07

      Смотрел вчерашний товарняк? Там моложежь просто жгла, мне так кажется что и у любителей против них неплохие шансы были бы.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 июля 2016, 21:27

      Да уж... Пятое место ещё нужно заслужить! Да и досидеть в кресле до окончания сезона тоже... Ну а уже потом искать "отмазки": мяч недостаточно круглый, да и ворота почему-то не квадратные, вокруг не враги, а просто "звери"...

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +35

      Red Men 2 июля 2016, 21:22

      Будут в тройке!
      По хорошему, Краснодар должен сбавить, как и ЦСКА....
      Локо будет ещё 2-3 года топтаться на месте!
      Зенит пока не понятно, вроде и Халк ушёл, а вроде и тренер нормальный.
      Так что сезон должен быть нормальным.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 2 июля 2016, 20:08

      Всё получится!

      2
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      Рейтинг: +17

      гнус 2 июля 2016, 19:54

      Не волнуйся Димон! Пятое место не займёшь, максимум- восьмое)))))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 2 июля 2016, 18:52

      Он сможет решить эту задачу - занять 4 место если будет играть от обороны с командами не только типа Зенита и ЦСКА, но также Краснодара и Локомотива. Но ведь он не будет...

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 2 июля 2016, 18:37

      высокие цели, однако.. Но для Спартака 5 место - потолок

      -1
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 2 июля 2016, 17:30

      Давай победу уже"

      0
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