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    Тренер по реабилитации «Зенита»: «Ко мне приезжал лечиться Давид Луис, и тогда меня назвали ведьмаком»

    Тренер по реабилитации «Зенита» Эдуарду Душ Сантуш рассказал об особенностях своей работы.

    – Про ваше умение восстанавливать игроков в кратчайшие сроки уже чуть ли не легенды ходят. В чем секрет?

    – Ну если я вам его открою, то он перестанет быть секретом (смеется). Вы помните момент, когда в «Зенит» приезжал лечится защитник «ПСЖ» Давид Луис? Тогда некоторые французские газеты назвали меня не иначе как «ведьмаком». До сих пор храню в телефоне эту заметку. Но на самом деле никакого колдовства, как вы понимаете, нет и близко. Все дело в том что нужно всего себя посвящать работе и любить то, что делаешь. Могу сказать, что одному игроку посвящаю, бывает, по восемь-десять часов в день. Чтобы изучить все детали его недуга.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2016 15:45
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