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    Нойер: «Германия помнит ту позу Балотелли в 2012 году, но теперь пришло время исправить ошибки»

    Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2016 против Италии.

    «Каждый из нас помнит тот гол и ту позу Марио Балотелли в 2012 году. Тот момент вспоминают до сих пор. Тогда мы не смогли ничего противопоставить Италии, а наш тренер признал, что выбрал неверную стратегию.

    После победы на ЧМ-2014 изменился наш менталитет. Мы стали взрослее. Футбол тем и велик, что он всегда дает еще один шанс исправить прошлые ошибки. Пора сделать это», – сказал Нойер.

    Источник: Football Italia

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    02.07.2016 15:01
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 июля 2016, 16:59

      Германия-Чемпион

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 15:22

      ....та сегодня эту позу примет джакерини, когда забьет победный в серии послематчевых!!!!

      -3
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