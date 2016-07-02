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    Балотелли: «Я обязательно стану обладателем «Золотого мяча»

    Форвард «Ливерпуля» Марио Балотелли верит в то, что сможет в ближайшие годы завоевать «Золотой мяч».

    «Последние два года я провел не на своем уровне. Мне мешали не только травмы, но и другие проблемы мешали – это был не я. Конте заслуженно не взял меня на чемпионат Европы. Настоящего Балотелли взяли бы в сборную – любой тренер. Сегодняшнего Балотелли – нет. Сейчас по десятибалльной шкале я остановился на пятерке, но обязательно дойду до десятки. Я стану обладателем «Золотого мяча», – заявил он.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    02.07.2016 09:12
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 3 июля 2016, 14:03

      Я стану Железным человеком,обязательно стану!Могу ещё в Халка превратиться,но не охота пока)

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 16:56

      .....максимальный уровень для этого максимки - премия "серебряная калоша"!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 2 июля 2016, 16:47

      ага))))в любительской лиге)

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 июля 2016, 12:49

      Будешь, непременно будешь, если тараканов в своей голове всех потравишь...

      1
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      Рейтинг: +95

      ЛивеерпулЬ 2 июля 2016, 12:13

      тогда я стану суперменом

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 2 июля 2016, 12:09

      Клоун

      3
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 2 июля 2016, 11:16

      В своих сладких снах, детка, ты станешь обладателем ЗМ.

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 2 июля 2016, 11:10

      для начала человеком стань, клоун!

      3
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка 2 июля 2016, 11:06

      только языком чесать умеет

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 2 июля 2016, 11:03

      Меньше слов. Больше дела.

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