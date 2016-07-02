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    Сергей Петров: «Нам уже пора становиться чемпионами, стремиться к вершине»

    Полузащитник «Краснодара» Сергей Петров уверен, что его команда готова бороться за чемпионство в новом сезоне РФПЛ.

    «Считаю, в минувшем сезоне могли взять бронзу, но упустили решающие очки в Казани. В концовке имели три 100-процентных шанса забить, однако в итоге сыграли вничью — 1:1, и этих-то очков, считаю, нам в первую очередь и не хватило на финише, чтобы догнать «Зенит».

    Нам уже пора становиться чемпионами, стремиться к вершине. Хотя, считаю, в новом сезоне нам будет еще сложнее, чем в прошлом. Другие команды подстраиваются под нашу игру, и успех в чемпионате, Кубке страны и Лиге Европы будет зависеть исключительно от нас — от того, как будем готовы и как сработаем на поле», — отметил Петров в интервью «Независимой спортивной газете».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2016 08:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 июля 2016, 09:14

      Хлопотное это дело

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 2 июля 2016, 10:38

      Молодец Серега- только вперед, к победам!

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 2 июля 2016, 09:03

      Любые амбиции всегда идут на пользу.

      Это вам не залежалые Спартак с Динамо, которым напрягаться неохота, а лишь бы публика абонементы скупала и денежки сами в карман текли.

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