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    Дель Боске: «Касильяс был очень недоволен, но, думаю, вскоре мы уладим этот вопрос»

    Бывший наставник сборной Испании Висенте дель Боске надеется уладить конфликт с голкипером национальной команды Икером Касильясом.

    «Икер был очень недоволен, но, думаю, вскоре мы уладим этот вопрос. Касильяс считает, что мы плохо относились к нему. Но это только его мнение. Я разговаривал с ним после игры с чехами, просил вести себя поспокойнее. Он ответил мне, что абсолютно спокоен. Что еще я мог ему объяснить? Футболисты никогда не понимают причин, по которым остались на скамейке запасных», – приводит RAC слова дель Боске.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2016 06:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 2 июля 2016, 10:59

      Касильяс нытик. Уступать нужно достойно, а не превращаться в бабу. И Диего Лопес и Давид Де Хеа его переиграли. Принять это нужно как мужик.

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