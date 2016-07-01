Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дель Боске не поставил Касильяса в состав из-за подозрений в сливе информации

    Голкипер сборной Испании Икер Касильяс должен был выйти на поле в матче последнего тура группового этапа Евро-2016 против Хорватии (2:2), но остался в запасе.

    Произошло это по той причине, что главный тренер команды Висенте Дель Боске заподозрил вратаря в сливе информации одной из испанских радиостанций, сообщает El Mundo.

    Перед одной из тренировок к Касильясу подошел тренер вратарей команды и спросил о том, готов ли он выйти в основном составе. За несколько часов до матча эта информация появилась в радиоэфире, а тренерский штаб сделал вывод, что именно Касильяс рассказал об этом журналистам.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2016 23:35
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54

      CheKubana 2 июля 2016, 03:28

      Да инфа серьезная слита на радио! А в итоге один закачивает тренерскую работу, другой вообще погнал с Рэмбо ролики вырезать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 2 июля 2016, 02:47

      с хрена ли 2:2? 2:1 так то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 июля 2016, 23:45

      Серьёзную инфу слил ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45

      Sheevok > acer2003 2 июля 2016, 12:04

      Ну так то немалые бабосу можно было срубить над этим

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11