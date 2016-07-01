Эмблема «Спартака» останется неизменной в новом сезоне

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал, что смена эмблемы клуба произойдет не ранее следующего сезона.

«Мы не успеем что-то сделать в сезоне-2016/17. Это будет либо перед сезоном-2017/18, либо после, либо она вообще не поменяется – есть такая вероятность. Перед началом сезона мы подписали договор с обществом «Спартак», и, как только он выйдет с регистрации, мы сможем обсуждать и думать, что делать.

Мы прошли большой и непростой путь. Через месяц уже можно будет говорить о смене эмблемы, тогда будут конкретные сроки», – рассказал Измайлов.

Напомним, что весной футбольный клуб подписал договор с одноименным международным физкультурно-спортивным обществом о праве использовании товарного знака «Спартак» – ромба с буквой «С» посередине. Ранее МФСО «Спартак» неоднократно пыталось оспорить решение Роспатента о признании законным права ОАО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» на товарный знак «Спартак». Во всех случаях в удовлетворении требований МФСО было отказано. В 1998 году в классическую эмблему ФК «Спартак» был добавлен футбольный мяч.