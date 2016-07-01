Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эмблема «Спартака» останется неизменной в новом сезоне

1 июля 2016, 15:54
4

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал, что смена эмблемы клуба произойдет не ранее следующего сезона.

«Мы не успеем что-то сделать в сезоне-2016/17. Это будет либо перед сезоном-2017/18, либо после, либо она вообще не поменяется – есть такая вероятность. Перед началом сезона мы подписали договор с обществом «Спартак», и, как только он выйдет с регистрации, мы сможем обсуждать и думать, что делать.

Мы прошли большой и непростой путь. Через месяц уже можно будет говорить о смене эмблемы, тогда будут конкретные сроки», – рассказал Измайлов.

Напомним, что весной футбольный клуб подписал договор с одноименным международным физкультурно-спортивным обществом о праве использовании товарного знака «Спартак» – ромба с буквой «С» посередине. Ранее МФСО «Спартак» неоднократно пыталось оспорить решение Роспатента о признании законным права ОАО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» на товарный знак «Спартак». Во всех случаях в удовлетворении требований МФСО было отказано. В 1998 году в классическую эмблему ФК «Спартак» был добавлен футбольный мяч.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ФК Зенит всея Руси
1467381312
Как же так? Где эмблема со свиньёй, жрущей жёлуди посреди навоза?!
Ответить
Zeff
1467391328
Перестанете наконец то звёзды пририсовывать?
Ответить
Главные новости
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
14:21
2
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
Сафонов назвал цели на сезон, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе
13:38
1
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
4
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
3
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
5
Все новости
Все новости
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
2
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
3
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
4
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
3
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
5
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Пономарев высказался о будущем Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
5
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
10
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
5
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
4
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
6
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
5
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+