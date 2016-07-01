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    Эмблема «Спартака» останется неизменной в новом сезоне

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал, что смена эмблемы клуба произойдет не ранее следующего сезона.

    «Мы не успеем что-то сделать в сезоне-2016/17. Это будет либо перед сезоном-2017/18, либо после, либо она вообще не поменяется – есть такая вероятность. Перед началом сезона мы подписали договор с обществом «Спартак», и, как только он выйдет с регистрации, мы сможем обсуждать и думать, что делать.

    Мы прошли большой и непростой путь. Через месяц уже можно будет говорить о смене эмблемы, тогда будут конкретные сроки», – рассказал Измайлов.

    Напомним, что весной футбольный клуб подписал договор с одноименным международным физкультурно-спортивным обществом о праве использовании товарного знака «Спартак» – ромба с буквой «С» посередине. Ранее МФСО «Спартак» неоднократно пыталось оспорить решение Роспатента о признании законным права ОАО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» на товарный знак «Спартак». Во всех случаях в удовлетворении требований МФСО было отказано. В 1998 году в классическую эмблему ФК «Спартак» был добавлен футбольный мяч.

    Источник: ТАСС

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    01.07.2016 15:54
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 1 июля 2016, 19:42

      Перестанете наконец то звёзды пририсовывать?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 1 июля 2016, 16:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как же так?

      Где эмблема со свиньёй, жрущей жёлуди посреди навоза?!

      -6
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