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    Блог «Подземка качества» стал победителем Блог-лиги

    Завершился июньский сезон Блог-лиги, и у нас новый победитель! Блог «Подземка качества» собрал 43 697 просмотров. Самый первый пост этого автора про лишних футболистов в сборной России на Евро был прочитан более 27 тысяч раз!

    Борьба за первое место была нешуточной – лидер менялся с каждым новым постом. Интрига сохранялась до самого конца розыгрыша, и отрыв победителя от ближайшего преследователя составил чуть более 300 просмотров.

    Второе место занял триумфатор прошлых сезонов – блог «Футбол в стиле Ретро». За июнь он смог собрать 43 361 просмотр. Самым популярным материалом этого автора стал тест о футболистах, игравших на Евро-2008, – более 7400 просмотров.

    На третьей строчке рейтинга оказался блог «121», который вел свою трансляцию Евро-2016, а также искал замену Игорю Акинфееву. Этот блог собрал 24 469 просмотров.

    «Бомбардир» поздравляет победителей, которые получают 5000, 3000 и 2000р. соответственно. Чтобы получить свой приз, свяжитесь с нами до 10 июля по адресу blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Июнь».

    А июльский сезон уже стартовал! Не забудьте заглянуть в правила Блог-лиги!

    Если вы чувствуете в себе талант крутого блогера, то скорее заводите свой блог на «Бомбардире». И вот вам раз подсказка, два подсказка и три подсказка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2016 10:44
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 1 июля 2016, 11:28

      На самом деле смешно, что слабенький материал набирает 27 тыс. просмотров. У Футбола в стиле ретро есть куда интереснее статьи...

      -3
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      ...
      Рейтинг: -66

      prosport69 > Schicko_008 1 июля 2016, 11:41

      Потом покажете хотя бы несколько статей

      -1
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