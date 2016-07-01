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    «Зенит» может приобрести Луиса Адриано из «Милана»

    Нападающий «Милана» Луис Адриано может продолжить карьеру в России. В услугах бразильца нуждается «Зенит», который готов приобрести футболиста в летнее трансферное окно на деньги, вырученные от продажи Халка в «Шанхай Теллэйс».

    Сообщается, что видеть 29-летнего форварда в своем составе желает новый наставник петербуржцев Мирча Луческу, работавший с игроком ранее в «Шахтере».

    В прошедшем сезоне чемпионата Италии Адриано провел 26 матчей, отметившись четырьмя голами. Его рыночная стоимость составляет 10 миллионов евро.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    01.07.2016 09:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +8

      maka766 2 июля 2016, 16:28

      чорные......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 1 июля 2016, 13:37

      Первый негр есть!
      Скоро весь зенит станет черным))))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > REDWHITE_ 1 июля 2016, 18:36

      А чё минусим???
      Парень прав,наберем копченных(((

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 1 июля 2016, 11:20

      бананана бананамама! Шахтер возраждается!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 1 июля 2016, 11:18

      нах нужен, если он в упл, где играли ток 3 команды норм а остальные уровня нашего фнл и 2 дивизиона он по 15 забивал то тут он больше 5 незабьёт, он деревянный

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Kos77 1 июля 2016, 11:12

      А вот и долгожданные негры в зеньке)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 1 июля 2016, 10:41

      Вот и первый бразилец! ) патом 2..., 3,,,,, 4

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Днестряне 1 июля 2016, 10:40

      Не будет он играть в Зените)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 1 июля 2016, 10:32

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 1 июля 2016, 10:16

      Нахер он не нужен!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 1 июля 2016, 10:05

      кому это бревно нужно

      4
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