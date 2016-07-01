Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дель Боске завершил тренерскую карьеру

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске объявил о завершении тренерской карьеры. Напомним, испанский специалист возглавляет национальную команду с 2008 года.

    «Я планирую отработать мой контракт со сборной Испании, который действует до 31 июля 2016 года. Без сомнений, я покину команду и завершу тренерскую карьеру. Это случилось бы вне зависимости от результатов Евро-2016. Я покидаю тренерский мостик, но если понадобится моя помощь, то я готов ее оказать», – сказал Дель Боске.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2016 00:02
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 1 июля 2016, 09:20

      Спасибо,дон Висенте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 1 июля 2016, 04:34

      Много сделал для футбола!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      андрейка24 1 июля 2016, 02:10

      оо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      tima0898 1 июля 2016, 01:03

      Браво Дель Боске! За всё спасибо!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11