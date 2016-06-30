Слуцкий: «Переход Ионова мог состояться еще зимой. Мы долго вели его»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после товарищеского матча со «Строгино» (1:0) поделился мнением об игре полузащитника Алексея Ионова и защитника Вячеслава Караваева.
– Как вам Ионов и Караваев?
– Я хорошо знаю их возможности, каждый день вижу в тренировочном процессе. И сам факт их нахождения в основе говорит о том, что тренерский штаб на них рассчитывает.
Переход Ионова мог состояться еще зимой. Мы долго вели его. Этот игрок обладает хорошими скоростными качествами и может сыграть на обоих флангах в полузащите. Качественное усиление.
У Караваева есть реальная возможность конкурировать за место крайнего защитника. Он проводит сборы как полноценный игрок основного состава.
Источник: «Спорт-Экспресс»