Слуцкий: «Переход Ионова мог состояться еще зимой. Мы долго вели его»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после товарищеского матча со «Строгино» (1:0) поделился мнением об игре полузащитника Алексея Ионова и защитника Вячеслава Караваева.

– Как вам Ионов и Караваев?

– Я хорошо знаю их возможности, каждый день вижу в тренировочном процессе. И сам факт их нахождения в основе говорит о том, что тренерский штаб на них рассчитывает.

Переход Ионова мог состояться еще зимой. Мы долго вели его. Этот игрок обладает хорошими скоростными качествами и может сыграть на обоих флангах в полузащите. Качественное усиление.

У Караваева есть реальная возможность конкурировать за место крайнего защитника. Он проводит сборы как полноценный игрок основного состава.