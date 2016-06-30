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  • Слуцкий: «Переход Ионова мог состояться еще зимой. Мы долго вели его»

Слуцкий: «Переход Ионова мог состояться еще зимой. Мы долго вели его»

30 июня 2016, 21:01
3

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после товарищеского матча со «Строгино» (1:0) поделился мнением об игре полузащитника Алексея Ионова и защитника Вячеслава Караваева.

– Как вам Ионов и Караваев?

– Я хорошо знаю их возможности, каждый день вижу в тренировочном процессе. И сам факт их нахождения в основе говорит о том, что тренерский штаб на них рассчитывает.

Переход Ионова мог состояться еще зимой. Мы долго вели его. Этот игрок обладает хорошими скоростными качествами и может сыграть на обоих флангах в полузащите. Качественное усиление.

У Караваева есть реальная возможность конкурировать за место крайнего защитника. Он проводит сборы как полноценный игрок основного состава.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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cska-62
1467311745
"Переход Ионова мог состояться еще зимой. Мы долго вели его". Л.В.Слуцкий Да, конечно... Это же юный и перспективный хав, игравший в Южной Америке... Браво, Слуцкий! Знает, как таких перспективных армейцев искать и "вести" на краю света! P.S. Моё отношение к этому физруку известно, но в последнее время он уже языком стал подчас нести такое, что хоть "святых выноси"...
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shmag
1467315634
говно они вели долго...ничего купить нормального не могут
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ФК Зенит всея Руси
1467317346
От природы у него талант. Наверное. Мог вырасти в приличного футболиста - выбрал водку. Возродится или нет? - ЦСКА решил рискнуть. Дисциплина Ионову точно не помешает.
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