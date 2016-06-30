Команды, проигравшие в полуфиналах Евро-2016, не получат бронзовые медали

УЕФА не будет вручать бронзовые медали командам, которые проиграют в полуфиналах Евро-2016. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Заготовлено два комплекта медалей: золотой и серебряный. В каждый комплект входит по 40 медалей. Бронзовые медали по итогам этого чемпионата вручаться не будут», – говорится в заявлении.

Отметим, что золотые и серебряные медали имеют вес в 150 грамм, диаметр равняется шести сантиметрам.

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