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  • Команды, проигравшие в полуфиналах Евро-2016, не получат бронзовые медали

Команды, проигравшие в полуфиналах Евро-2016, не получат бронзовые медали

30 июня 2016, 19:09
24

УЕФА не будет вручать бронзовые медали командам, которые проиграют в полуфиналах Евро-2016. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Заготовлено два комплекта медалей: золотой и серебряный. В каждый комплект входит по 40 медалей. Бронзовые медали по итогам этого чемпионата вручаться не будут», – говорится в заявлении.

Отметим, что золотые и серебряные медали имеют вес в 150 грамм, диаметр равняется шести сантиметрам.

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Источник: ТАСС
Чемпионат Европы
Комментарии (24)
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FeelSplean
1467303192
Редкий проблеск адекватности от УЕФА
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Garrincha58
1467303876
почему нет матча за бронзу везде есть и на ЧМ и на кубке Америка Азии и Океании на кубке Африки почему? что мешает!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1467304658
Даешь матч за третье место!
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ФК Зенит всея Руси
1467305239
Экономят. Трудно им. Даже воровать не с чего, кризис.
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Madridist05
1467305505
Вот ебланы
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denisrebrikov
1467305784
Нашим в 2008 повезло еще, хоть какая то память, медальки получили, да и правда красавцами были в 2008! Колодин пушка страшная, Аршавин, Павлюченко..аж всплакнул)
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sergey_86-76
1467306211
кол-во участников увеличили, а призовые места сократили. ???????
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mdu86
1467308402
Зачем спрашивается увеличивали количество участников??!! Раз 1/8 сделали, так надо и матч за 3-е место играть!... Маразматики...
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Саня БУБА
1467309098
.....ну а что вы хотели?...изначально это шоу так и называлось - кубок европы (если хто не помнит, наши были первыми его обладателями)!!!...а все остальное - маркетинговый ход, с целью привлечь как можно больше народа и бабла....французы немного поизносились, вот и решили проигравшим в полуфиналах тупо не платить премиальные.....я считаю - это правильно! в условиях, когда из бюджета выделяются не малые средства на содержание мигрантов, а соцпрограммы сокращяются, платить неудачникам баснословные премиальные было бы кощунством!!!!....еще бы наши попросили премии за ничью с англией....
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kotmyshka
1467311232
Медь нынче дорого стоит... Экономнее надо быть...
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