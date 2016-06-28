Теодоридис: «УЕФА не исключает расширения числа участников чемпионата Европы до 32-х команд»

Исполняющий обязанности генерального секретаря УЕФА Теодор Теодоридис подчеркнул, что союз доволен тем, как проходит первый чемпионат Европы, в котором принимают участие 24 команды. По его словам, руководители организации готовы обсудить вопрос об увеличении в будущем числа участников финальной стадии турнира до 32-х.

«На примере сборной Исландии мы убедились, что наше решение увеличить число участников чемпионата Европы до 24-х команд было правильным. Такие истории футбольных «золушек» очень полезны, ведь постоянно наблюдать за одними и теми же восьмью командами в 1/4 финала немного скучно.

Увеличение числа команд до 32-х? Накануне турнира я бы ответил отрицательно, однако теперь я даже не знаю. Может быть, это неплохая идея для финальной стадии, но как тогда будет проходить отборочный турнир? Нужно обсудить эту возможность и все хорошенько взвесить», – сказал Теодорис.