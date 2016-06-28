Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глава комитета Думы по спорту: «Надо уволить всех игроков сборной России и собрать молодежь»

    Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил о необходимости расформирования нынешней сборной России. Депутат предлагает собрать молодежь, которая только начинает свою профессиональную карьеру.

    «Надо расформировать сборную России, начинать все с самого начала и мотивировать совсем по-другому футболистов. Нужно начинать готовиться к чемпионату мира 2018 года идеологически, воспитывать патриотически, брать в сборную тех простых ребят, которые мотивированы как раз на победу. Всех футболистов уволить, взять молодежь, которая только начинает свою работу на футбольном поприще, и тогда что-нибудь получится.

    Необходимо разработать федеральную программу по развитию футбола. Первое, с чего надо начинать, — это спортивные площадки во дворах. Постепенно будут формироваться дворовые команды, школьные, районные, городские, а потом на конкурсной основе надо собирать из этих сотен мальчишек тех, которые пойдут в спортивные школы, и уже потом из них делать игроков сборной. Сейчас выбрать не из кого, школ мало.

    Все тренеры, которые тренировали нашу сборную, были великими тренерами, вопрос в том, кого тренировать. Если ребята не хотят тренироваться, их хоть из космоса тренируй, у них ничего не получится. Никакой тренер не может заставить игрока бегать, если он этого не хочет. Основной плюс Исландии в том, что ее футболисты хотели победить, они боролись, верили в свою победу», – заявил Свищев.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.06.2016 16:07
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 28 июня 2016, 23:43

      Неужели этот чиновник от спорта только проснулся? Это было видно на протяжении последнего десятилетия: в сборной играли одни и те же лица, разбавленные игрочишками, которые больше любят пиариться, а не выполнять свою работу на поле. Сейчас главное, найти в сборную тренера, который может внести свежие идеи, который сможет привлечь новых игроков, и, не дай боже чиновникам от спорта (Мудко и К.), впредь вмешиваться в дела сборной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 28 июня 2016, 22:32

      "Уволить с сборной" ? ну что за бред несет, их никто и не нанимал в сборную, состав определял тренер.
      Лимит зарплат для наших зажратиков хотя бы в РПЛ введите и то пользы будет больше, раз уж не хотите изменить лимит на игроком.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 28 июня 2016, 19:25

      В думу гозаев идет он своего сына прихватит помошником а сын прихватит латыша о пять биздельники у власти валуев там

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 28 июня 2016, 19:24

      Воспитывать патриотически?Кто,эти воспитатели?Уж не те ли губернаторы,у кого при обыске находят миллиард наличными?Уж не те ли учителя,позволяющие на выборах фальсифицировать итоги?Наверное,олигархи,проживающие в Лондоне....Они точно воспитают патриотов,прикупив на наворованное Челси.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Artemon9 28 июня 2016, 19:16

      И себя не забудьте расформировать. Ибо рыба гниет с головы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Slim8202 28 июня 2016, 17:55

      Это было ещё в 2012 году,дешёвые политические очки,перед выборами.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Slim8202 28 июня 2016, 17:54

      Бла,бла,бла))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 28 июня 2016, 17:50

      Расформировать думу нужно.
      А игроков в сборную должен главный тренер приглашать, а не депутаты, Гинеры, Миллеры, Мутки.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      brost 28 июня 2016, 17:49

      Сразу видно, что идиот говорит. Как можно уволить из сборной игроков, у них нет контракта

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 28 июня 2016, 17:34

      Спорт это политика,или политика это спорт,вообщем если дело так дальше пойдёт то в сборную игроков будем выбирать как на выборах.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11