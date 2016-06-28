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    Мостовой: «Исландцы искренне любят футбол, а наши футболисты в него просто играют»

    Бывший лидер сборной России Александр Мостовой отметил самоотдачу футболистов сборной Исландии в матче с Англией (2:1) в рамках 1/8 финала Евро-2016.

    «В сборной Исландии играют голодные, злые, правильно воспитанные люди. Не выпячиваются, не выпендриваются, а занимаются делом, которое любят. И любят, как я понял из их игры и отношений с болельщиками, искренне и от всего сердца. Как иногда бывает в отношениях между людьми, когда сначала встречаются, а потом признаются, что никогда друг друга не любили. Вот у нас такая же ситуация в футболе: «Да, я в футбол, конечно, играю, но особо не люблю». А когда смотришь на глаза исландцев, понимаешь, что это и есть настоящая любовь. В этом и отличие между ними и нами. Хотя и в нашей стране в союзные времена ещe не было всего этого разврата и избалованности, которые мы видим сегодня.

    У исландцев есть мастерство и реальный уровень, не зря многие из них играют в Англии. Но вчера они победили в большей степени за счeт характера и желания. Хотя и у нас есть неплохие футболисты, средние по меркам Европы. Даже этих людей можно заставить любить футбол. Смешно, когда у нас в сборной двое-трое получают зарплату всей исландской команды. Как уже говорил раньше, нам нужно заставить людей полюбить футбол, а не большое количество нулей в незаслуженных зарплатах. Виноват не тот, кто получает, а тот, кто платит», – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.06.2016 14:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 29 июня 2016, 13:48

      Наши не любят и не хотят играть как надо ....

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 29 июня 2016, 08:04

      Их нельзя заставить полюбить футбол, они деньги любят))) Хотя может и любят футбол, но только смотреть в исполнении других!

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 28 июня 2016, 23:16

      Наши не играли, а отбывали на поле номер, никак не могли дождаться финального свистка, который их приблизит к долгожданному отпуску. По большому счету Мостовой прав на 100%, могу только добавить в очередной раз, сборной России нужен тренер сродни А. Тарасову, который гонял бы этих футболеров до посинения, чтобы до койки ползли раком, может тогда результат и появится.

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 28 июня 2016, 19:36

      Нужно ЗАСТАВИТЬ полюбить футбол!!! Вот так надо, точно! Люби футбол, сцу..ко!

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 28 июня 2016, 16:25

      Это у них голова по другому работает... Нам как минимум 100 лет надо до этого...

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 28 июня 2016, 16:12

      Полностью согласен!!!Как в старые добрые времена-Викинги захватив Англию,двинулись на Франков:-)

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      Рейтинг: +281

      nem00700 28 июня 2016, 15:49

      А играют ли?

      0
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      Рейтинг: +90

      Amrdiap 28 июня 2016, 15:42

      "Исландцы искренне любят футбол, а наши бездори со свои пастухом Слуцкером, в него просто даже играть не могут" Мостовой...

      1
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 28 июня 2016, 15:19

      А Саша, кстати, прав!

      2
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