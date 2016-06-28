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    «Рубин» провел открытую тренировку без Билялетдинова и Дядюна

    «Рубин» провел открытую тренировку, в которой не приняли участие нападающий Владимир Дядюн, полузащитники Янн М'Вила, Динияр Билялетдинов, а также защитники Крис Мавинга и Андрей Пилявский. Как заявил новый главный тренер казанского клуба Хави Грасия, данные игроки пока не входят в список основных футболистов клуба. Специалист так же отметил, что «Рубин» на данный момент приобрел двух защитников. Речь идет о Серхио Санчесе и Морице Бауэре.

    «Я не стал бы говорить о том, что эти игроки отправлены в дубль. Просто когда я приехал в Казань, был некий список игроков, которые будут тренироваться с основным составом, и тех, кто не входит в этот список. Ни в коем случае нельзя говорить, что я ими недоволен. Просто они не оказались в этом списке.

    Дома строятся с фундамента. И потом они могут достигать самых высоких этажей. Мы приобрели пока только защитников, так как нужно ориентироваться на аспекты, которые были на рынке, и на тех, кого было получить легче. Эти позиции было закрыть легче, чем остальные», – заявил Грасия.

    Источник: Р-Спорт

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    28.06.2016 12:49
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