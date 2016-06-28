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    В среду утром Халк прилетит в Шанхай

    Нападающий сборной Бразилии и «Зенита» Халк близок к переходу в китайский «Шанхай Теллэйс». В среду утром по местному времени бразилец прилетит в Шанхай и пройдет медобследование в клубе. В «Шанхай Теллэйс» подтвердили эту информацию.

    Напомним, ранее сообщалось о согласии 29-летнего футболиста принять предложение китайского клуба. Сумма компенсации составит около 55 миллионов евро.

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    Источник: Twitter

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    28.06.2016 09:39
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 28 июня 2016, 16:32

      Здоровья, удачи , хорошей игры

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 28 июня 2016, 14:22

      очень плохо для Зенита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 28 июня 2016, 13:29

      еще 30 нет,а уже за баблом поехал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      n1hat 28 июня 2016, 13:27

      Царь-пушка уехал:( как так то?!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 28 июня 2016, 12:55

      Ушёл неверный друг,предал новую родину....Хороший,усиленный сухпай получал за игру,тушёнки по три банки за победу давали,рожу наел ! Ушёл тогда,когда картошка молодая,ягоды,грибы пошли....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 июня 2016, 12:55

      Трудяга Зенита уходит, кто теперь будет мячи подавать бревнам?!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 28 июня 2016, 12:43

      Если Луческу до начала чемпионата не приобретет двух-трех неплохих игроков атакующего плана, Зениту в этом сезоне не поздоровится, ведь без Халка и Витселя, остальные игроки опустятся ниже плинтуса.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 28 июня 2016, 12:40

      Удачи ему там.
      В Шанхае тепло... - подумал Аксель Витсель.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 28 июня 2016, 12:32

      Не плохой бизнес. Купили за 60, продали за 55, с учетом того, что из других лиг, не купили бы его за такие деньги, думаю, что раза в 2 дешевле...)) А так, хотя бы что-то ...

      1
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Alex3920486 28 июня 2016, 14:01

      За 60 лям. по курсу 35р. и 55 лям по курсу 65р,так что нормально.

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin > Alex3920486 28 июня 2016, 14:05

      Так купили то за 60млн долларов х32руб,сейчас 55млн евро х75руб чуешь разницу?)

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > tambovchanin 28 июня 2016, 16:13

      Самое главное подсчёт рублей, а Футбол, ну его, чего о
      нем говорить.

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      Рейтинг: +368

      mik1954 28 июня 2016, 12:26

      Очень и очень жаль....

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