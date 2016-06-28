В среду утром Халк прилетит в Шанхай

Здоровья, удачи , хорошей игры
Нападающий сборной Бразилии и «Зенита» Халк близок к переходу в китайский «Шанхай Теллэйс». В среду утром по местному времени бразилец прилетит в Шанхай и пройдет медобследование в клубе. В «Шанхай Теллэйс» подтвердили эту информацию.
Напомним, ранее сообщалось о согласии 29-летнего футболиста принять предложение китайского клуба. Сумма компенсации составит около 55 миллионов евро.
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— TransferMarkt China (@asaikana) 28 июня 2016 г.