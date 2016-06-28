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    Президент Аргентины просит Месси одуматься

    Президент Аргентины Маурисио Макри лично призвал нападающего сборной Лионеля Месси не завершать карьеру в национальной команде. 29-летний футболист «Барселоны» принял такое решение после поражения команды от Чили (0:0, 2:4 после серии пенальти) в финале Кубка Америки-2016.

    «Макри позвонил Лионелю и сказал, что гордится выступлением сборной, призвав не обращать внимания на критику», – приводит слова представителя президента страны AFP.

    Напомним, Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины. На его счету 55 забитых голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.06.2016 07:44
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