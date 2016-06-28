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    Талалаев: «Кокорину нужны были свободные зоны»

    Бывший главный тренер «Волги» Андрей Талалаев, который поработал с юношеской и молодежной сборными России, рассказал об ошибке Леонида Слуцкого, допущенной в матче группового турнира Евро-2016 против Словакии (1:2).

    – Можете объяснить феномен того, что все тренеры «покупаются» на Александра Кокорина?

    – Кокорин – хороший футболист и в матче с Англией должен был начинать в основе. Очевидно, что мы не сможем соревноваться с соперником в открытом футболе, играем от обороны, с быстрыми встречными атаками и надеждой на стандартные положения. Англичане, как ни странно, очень слабы на стандартах у своих ворот. Так все и вышло.

    А вот со словаками, когда мы заранее знали, что они выйдут фактически без нападающего и будут действовать суперплотно, другая ситуация. Кокорину, на мой взгляд, нужны свободные зоны, чтобы он реализовывал свое скоростное ведение. Если их заведомо нет, какой смысл держать его на фланге, когда есть более квалифицированные футболисты этого амплуа?

    – Там следовало выпустить Самедова?

    – Да. Было ясно, что словаки закроются, и нам нужно будет вскрывать оборону. В итоге мы сбились на навал, на вскрытие консервной банки, и сами на этом попались. А также не смогли справиться с двумя лидерами, Гамшиком и Вайссом, которые в принципе и сделали результат. Не ожидал, что нам настолько усложнит задачу их главный тренер Ян Козак. Молодец! Дуда, фланговый атакующий игрок, вышел чистым нападающим, и они уплотнили зону еще на одну треть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.06.2016 07:06
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +243

      veksill 28 июня 2016, 14:19

      а может ему ещё и дородку красную к воротам проложить?

      3
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 28 июня 2016, 13:36

      президент сказал встань в ворота

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 28 июня 2016, 12:46

      Кокорину нужны другие мозги, к сожалению медицина в этом вопросе бессильна.

      0
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      Рейтинг: +80

      СК 28 июня 2016, 11:55

      «Какой смысл держать его [Кокорина] на фланге, когда есть более квалифицированнЫЕ футболистЫ этого амплуа?»

      Интересно, кого же Талалаев имеет ввиду? Самедова? Ну, положим. А кто остальнЫЕ? Думается, что в России при крайней скудости выбора игроков ЛЮБОГО амплуа, трудно было кого-либо пропустить. Так что на безрыбье и рак рыба!

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 28 июня 2016, 11:35

      тут коменты читает поклонник его таланта и минусует все!))) Олень! Взгляни правде в глаза!

      1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 28 июня 2016, 11:11

      Ему деньги только нужны, он играть не умеет, уровень ПФЛ зона Восток))) свобооооодная, пусть едет сюда!

      1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 28 июня 2016, 10:26

      Возрастная итальянская команда показала молодым испанцам,что ОПЫТ И МАСТЕРСТВО И КОМАНДНОЕ ЧУВСТВО ЛОКТЯ являются преимуществом! А Кокорин просто переоценен !

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 июня 2016, 10:04

      Пусть просто перед Кокориным все просто расходятся в стороны-вот только тогда у этого отстоя что то получится.

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 28 июня 2016, 09:37

      Кокорину нужно было пизды дать, а не свободные зоны...

      4
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Сергей Свояк 28 июня 2016, 09:38

      и кли3ьму еб...нуть

      2
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      Рейтинг: +17781

      ilichkadr 28 июня 2016, 09:30

      Талалаев сам-то понимает о чем ляпнул? Какие свободные зоны и кто должен их создавать, если Кокорин принимает мяч спиной к воротам противника? Бред.......

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